Джамала вдруге стала мамою. Фото

Крістіна Долматова люди 09:16, 20.06.2020 Оновлено: 09:25, 20.06.2020

Українська співачка Джамала вдруге стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Бекіра Сулейманова народився син.

Радісною новиною поділилася сама Джамала на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з київського пологового будинку "Лелека".

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо в наш бенд! Мій другий принц – Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк", – написала Джамала.

Джамала народила сина (Instagram-аккаунт Джамали)

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Джамали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Джамала вразила виконанням пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.

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