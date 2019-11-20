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20 листопада • оновлено в 14:51
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Джамала розповіла про підлу атаку росЗМІ після Євробачення

1.2т
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Українська співачка Джамала розповіла, як російські журналісти не давали спокою її батькам після перемоги у Євробаченні.

Так, у інтерв'ю журналу ELLE артистка зізналася, що батькам було дуже важко після її тріумфу на конкурсі, адже росЗМІ намагалися заволодіти інформацією будь-яким шляхом.

Джамала на "Євробаченні"

Джамала на "Євробаченні"

BBC.com

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"Як вам не соромно!" Джамала розповіла про неприємний інцидент з нетверезим шанувальником

"Деякі російські журналісти ночували під будинком, намагалися спровокувати тата, сказати щось різке. Одні навіть орендували кімнату в нашому маленькому готелі під виглядом туристів із Білорусі, а потім написали у своїй статті жахливо несправедливі й образливі речі. На російському телебаченні лилися потоки брехні про мене. Мої батьки дуже наївні, добрі, вони до такого взагалі не були готові. Та й я теж дуже болісно це переживала".

Джамала

Джамала

Інстаграм

На питання журналістів, чому після всього, що трапилося, батьки не поїхали з Криму, Джамала відповіла:

"Це ж їхня батьківщина. Для кожного кримського татарина повернення до Криму було справою всього життя. Мій батько пройшов через неймовірні випробування, довго перевозив усю сім'ю в Кучук-Узень саме в те село, звідки родом наші предки".

Джамала

Джамала

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала в прозорій сукні.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джамала
Місце
Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
А где ты,"милашка",2 года была,почему сразу не поведала свое горе?
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