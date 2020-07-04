Джамала розповіла про новонародженого сина і показала зворушливе фото

Українська співачка Джамала, яка нещодавно народила вдруге, поділилася деякими подробицями про новонародженого сина Селіма-Гірая.

Так, артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram пост, в якому повідомила, що хлопчик постійно вимагає до себе уваги. А також зазначила, що Селім змінюється з кожним днем, тому вона намагається не втрачати жодного моменту. Публікацію Джамала супроводила теплим родинним знімком, на якому вона зображена ще вагітною.

Вагітна Джамала з чоловіком і сином (Instagram Джамали)

"Можу сказати, що цей хлопець виразно вимагає більше уваги, ніж вимагав Емір. Чи то літо, чи то весь хаос, який відбувається за вікном, налаштовує на те, щоб ще більше насолодитися моментами материнства. Я бачу, як Селім-Гірай змінюється просто кожен день, це навіть непристойно. Не пам'ятаю, щоб я помічала, щоб Емір так швидко змінювався... Вдивлятися в деталі: ось брови, ось очі, ось розпрямляється обличчя... Мені здавалося, це процес буде повільніше відбуватися. І я жадібно вдивляюся в Селім-Гірая, хочу зафіксувати в пам'яті кожну секунду... Круто бути мамою двох хлопчиків – сміливо можу заявити через два тижні", – написала Джамала.

Джамала з новонародженим сином (Instagram Джамали)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Джамала знялася в комедійній стрічці "Євробачення: Історія вогненної саги", що вийшла в Netflix. Вона також ділилася подробицями про новий акторський досвід.