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24 жовтня • оновлено в 10:33
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"Як вам не соромно!" Джамала розповіла про неприємний інцидент з нетверезим шанувальником

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Українська співачка Джамала поділилася історією, як одного разу на концерті до неї підійшов п'яний чоловік з маленькою дитиною.

Так, він зажадав, щоб зірка зробила фото з його сином, а сам ледве стояв на ногах. Про це Джамала розповіла в інтерв'ю "Ранку з Україною".

Джамала

Джамала

Фото з Instagram

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"Одного разу підійшов до мене на концерті дуже п'яний батько з маленькою дитиною і сказав: "Я хочу, щоб ви зробили селфі з моїм сином". А дитині, напевно, півтора рочка. Від цього батька такий запах, він просто ледь стоїть на ногах, не може зробити фото. Я беру цю дитину і кажу: "Як вам не соромно!". Не можу про це не сказати, якщо я бачу ситуацію, яка мене не влаштовує", — зізналася співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, щоб присвятити всю себе чоловікові і синові.

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Особа
Джамала
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"как вам не стыдно?"... А дальше что? Вернула малыша алкашу? У нас в Латвии сразу бы вызвали полицию, нашли бы адекватных родственников ребёнка или забрали бы временно, пока папаша проспится. Ребёнок в смертельной опасности с пьяным отцом!
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