Джамала показала архівне фото та здивувала шанувальників своїм виглядом

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками архівним фото, на якому їй всього 13 років.

Відповідний знімок артистка опублікувала своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

"Мода модна. 13 років і мій берег в Кучук-Озені. Ви говорите, глобальне потепління? А я пам'ятаю, як в цей час у школі у нас була фізкультура на березі моря і плавання наввипередки", – підписала кадр співачка.

У мережі фанати почали активно коментувати фото Джамали. Більшість відзначили, що ніколи б не впізнали знаменитість на фото.

"На фото це Джамала? Не впізнав би", "Яка класна, прям дівчинка-дівчинка", "Ніколи б не впізнала, що це Джамала", "Дивлячись на фото, взагалі не впізнати. Підтримуєте?", "Що це за дівчинка з такими гарними кучерями?", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Джамала поділилася деякими подробицями про новонародженого сина Селіма-Гірая.