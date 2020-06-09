Головна Новини
9 червня • оновлено в 09:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Джамала поділилася зворушливими кадрами вагітної фотосесії

944
Читати матеріал російською

36-річна Джамала потішила шанувальників новими фотографіями. Вагітна співачка влаштувала сімейну фотосесію у полі.

Фотографії, на яких зірка позує з чоловіком і дворічним сином Еміром, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала

Джамала

Instagram Джамали

"Літо. Ніжність. Піклування", – підписала серію знімків співачка. Кадри вийшли дуже теплими та невимушеними.

Джамала

Джамала

Instagram Джамали

Джамала

Джамала

Instagram Джамали

Джамала

Джамала

Instagram Джамали

Джамала

Джамала

Instagram Джамали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка вразила виконанням фрагменту пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.

Нагадаємо, свого первістка, сина Еміра, Джамала народила 27 березня 2018 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вагітність і пологи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вагітність і пологи
Особа
Джамала
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги