Джамала поділилася зворушливими кадрами вагітної фотосесії

36-річна Джамала потішила шанувальників новими фотографіями. Вагітна співачка влаштувала сімейну фотосесію у полі.

Фотографії, на яких зірка позує з чоловіком і дворічним сином Еміром, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала Instagram Джамали

"Літо. Ніжність. Піклування", – підписала серію знімків співачка. Кадри вийшли дуже теплими та невимушеними.

Джамала Instagram Джамали

Джамала Instagram Джамали

Джамала Instagram Джамали

Джамала Instagram Джамали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка вразила виконанням фрагменту пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.

Нагадаємо, свого первістка, сина Еміра, Джамала народила 27 березня 2018 року.

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