Джамала і Pianoбой підкорили мережу яскравим спільним треком. Відео

Популярні українські музиканти Джамала і Pianoбой (Дмитро Шуров) презентували спільний трек "Ендорфіни". Композиція викликала ажіотаж серед користувачів мережі.

Авторами музики і слів виступили Джамала і Дмитро Шуров. Пристрасть, ніжність, відчуття кінця літа як початку нового природного витка, закоханість, як вона є – артисти створили пісню для того, щоб надихнути шанувальників літати і насолоджуватися життям. Лірик-відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Джамала розповіла, що пісню вона написала ще три роки тому, коли була вагітна своїм першим сином Еміром-Рахманом. Пізніше вона відправила трек Шурову, але довгий час не було відповіді. Під час карантину зірки домовилися про спільний запис треку.

"Ендорфіни" – для того, щоб посміхатися, щоб закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, якої нам всім так не вистачає. Цю пісню я написала три роки тому, ще коли була вагітна Еміром-Рахманом. Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу. Потім я відправила демку Дімі. Мені здалося, що в цій пісні є дух Pianoбой, легкість, притаманна музиці Діми. І довго не було відповіді... Я подумала, що, напевно, йому не сподобалося і нічого не вийде. А потім настав карантин і Діма відповів! Сказав, що написав свою частину і готовий увірватися в наш дует. Ось так і народилася наша з Pianoбой колаборація", – поділилася співачка.

Pianoбой, в свою чергу, додав, що трек допоможе багатьом слухачам згадати, як закохуватися.

"Той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість – це смілива спроба впустити в себе щось нове. Тому закохуватися – корисно для розвитку душі. А якщо ви тимчасово забули, як це – можете , для початку, закохатися в цю пісню, в українську природу, яку ми зняли в кліпі на неї, в Джамалу і навіть мене", – додав музикант.

Користувачі мережі прийшли в захват від спільної роботи Джамали і Pianoбой.

"Я тішуся, що Бог посилає Україні таких талановитих людей, які направляють цей талант в добре русло!" – відзначили в мережі.

"Така щира і зі змістом. Непорожня пісня, як зазвичай пишуть сьогодні. Порадували моє вушко і подарували посмішку", – додали інші.

Нагадуємо, що 29 вересня відбудеться "Теплий концерт на терасі" D12 в Києві – Pianoбой зіграє акустичні пісні з нового альбому "Заброшка", а також вже відомі хіти в нових аранжуваннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 співачка Джамала вдруге стала мамою – у артистки народився хлопчик, якого назвали Селім-Ремзі. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вони виховують також старшого сина, 2-річного Еміра-Рахмана.

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