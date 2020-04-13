"Дякую за життя!" Українці запустили зворушливий флешмоб на підтримку медиків

В Україні запустили масштабний флешмоб на підтримку медичних працівників, які наразі ведуть активну боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

Зворушлива акція "Спасибі за життя" проводиться в країні з початку квітня. За цей час її підтримали тисячі користувачів мережі і десятки українських зірок. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з основною ідеєю масштабного і соціально значимого флешмобу.

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Суть ініціативи "Спасибі за життя"

Проекту організований агентством "Здорові комунікації" за підтримки НСЗУ і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Засновниця "Здорових комунікацій" Наталія Тулінова зазначила, що основна мета, яку переслідують організатори – подякувати тим, хто рятує життя українців і в сформованих надзвичайних ситуаціях, і кожен день.

Під хештегом #дякуюлікарю учасники діляться історіями про те, як "люди в білому" стали для них рятівниками, опорою або прикладом. Саме такі історії, як відзначають організатори, допомагають підвищити довіру українців до медиків, а це, в свою чергу, допоможе підвищити ефективність лікування.

Наталія Тулінова ISIDA

"Цей проект – відображення відношення і бачення того безцінного, що кожен день роблять лікарі, щоб захистити нас. За те добро, що вони роблять у світі, щоб протягнути всім нам руку допомоги. Це моя позиція в той час, коли багато людей їх недооцінюють і критикують, а вони все одно готові стояти на сторожі нашого життя. Заради нас самих. Навіть тоді, коли ми самі зраджуємо собі і своєму здоров'ю", – сказала Наталія Тулінова.

Також вона додала, що взаєморозуміння, довіра й підтримка між медичними працівниками і громадськістю – життєво важливі, особливо під час таких викликів, як пандемія.

Кращий спосіб не дати лікарям втратити свою мотивацію – це нагадати, як ми високо цінуємо місію, яку вони обрали.

Звідки з'явилася ідея флешмобу "Спасибі за життя"

Так, Наталія Тулінова зазначила, що вже більше 16 років вона присвячує своє життя медицині.

"Проект "Спасибі за життя" став персональним внеском в ту допомогу, яку лікарі надавали мені і моїй родині у важкі моменти життя: в пологовому залі під час важких боїв, батькові в нейрохірургічному відділенні, де люди лежать роками, і в стаціонарі лікарні, в дефіцитні 90-е, де лікар анестезіолог здав свою власну кров, щоб моя тоді ще молода мама, не залишила мене 13-річну одну в цьому світі", – поділилася особистими історіями Наталя.

Також вона зазначила, що кожне "спасибі", яке вимовляється на адресу медичних працівників пацієнтами або просто небайдужими громадянами, має величезне значення для кожного з них.

Ваша подяка грає більшу роль, ніж ви думаєте. Бережіть себе: залишайтеся вдома, дотримуйтесь правил гігієни і звертайтеся до лікаря при перших симптомах! – підкреслила Тулінова.

Хто підтримав ініціативу

Флешмоб вже підтримали багато представників шоу-бізнесу: співачки Джамала, Alyosha, Анна Завальська, Lilu, виконавці Влад Ситник, Влад Дарвін, Стас Шурінс, Андрій Хорісенко, групи Selfy і Hight Up.

"Думаю, у кожного з нас багато таких історій, коли лікарі зіграли важливу роль в нашому житті. Ось і зараз особливо хочеться висловити свою підтримку та подяку лікарям, які в цей складний кризовий час рятують життя! Давайте їх берегти, адже вони дуже важливі і потрібні нам, вони продовжують наші життя", – звернулася до шанувальників Джамала і на особистій сторінці в Instagram навела кілька історій з її життя.

"Зараз для всіх лікарів дуже важливий і напружений момент. Як ніколи раніше вони потребують нашої підтримки. До вже "буденних" загроз додаються нові, нечувані раніше. Давайте всі разом подякуємо лікарям за наші життя. Тому що це більше, ніж слова", – підкреслила в свою чергу співачка Alyosha.

Також до ініціативи приєдналися учасниця національного відбору на Євробачення Марина Круть, хореографи і учасники проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко, Ілона Гвоздьова та Євген Кот, актриса Дарина Трегубова, телеведучі Ольга Фреймут, Дмитро Карпачов, Аніта Луценко, Ігор Ласточкін, Міла Єремєєва, Геннадій Попенко, кулінар Ольга Мартиновська.

Крім цього, підтримку висловили засновники благодійних фондів "Таблеточки", "Твоя опора", "Благомай", бізнесмени Олександр Тодорчук, Дмитро Черницький, Світлана Юлдашева, представники громадського сектору Олег Петренко, Катерина Булавінова, а також відомі блогери Олена Мандзюк, Аліса Чекорська, Олександра Лукавецька, Kovalenko Family.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії зворушливо висловили подяку українською мовою медикам, які вирушили до Італії з України в допомогу для боротьби з коронавірусом.