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6 грудня • оновлено в 18:22
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"Дякуємо за все, що робите для нас!" Українські зірки зворушливо привітали військових

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Українські зірки масово привітали захисників країни із Днем збройних сил України.

Відповідні теплі звернення вони оприлюднили на своїх офіційних сторінках в Instagram, відзначивши величезний внесок військових у безпеку громадян (щоб переглянути відеозвернення зірок, проскрольте до кінця сторінки).

Так, українська співачка Оля Полякова оприлюднила фотографії, на яких позує у військовій формі та віддає честь. "З днем збройних сил України! Привітали", – підписала вона під фотографіями.

Оля Полякова привітала українських захисників

Оля Полякова привітала українських захисників

instagram / polyakovamusic

Оля Полякова привітала українських військових

Оля Полякова привітала українських військових

instagram / polyakovamusic

Михайло Хома, відомий під псевдонімом DZIDZIO, подякував за те, що захисники дали можливість громадянам спокійно жити, розвиватися й працювати на благо країни.

Артистка Ірина Білик побажала бійцям витримки, здоров'я, сил та самого найкращого.

Ірина Білик привітала з Днем збройних сил України

Ірина Білик привітала з Днем збройних сил України

Кадр з відео

Співачка Злата Огневич заявила, що пишається тим, що в країні є такі захисники.

Злата Огневич - привітання

Злата Огневич - привітання

Кадр з відео

Віталій Борисюк та Павло Зібров побажали здоров'я і кохання від дівчат, а також, щоб доля посміхалася бійцям.

Віталій Борисюк та Павло Зібров

Віталій Борисюк та Павло Зібров

Кадр з відео

Телеведуча Леся Нікітюк побажала щастя, здоров'я, гарного настрою. Вона також пожартувала, що все ще незаміжня.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Кадр з відео - привітання

Шоумен і волонтер Сергій Притула подякував за те, що дали можливість водити дітей до дитячого садочку не під кулями

Сергій Притула

Сергій Притула

Кадр з відео

Народна артистка України Ольга Сумська: "Дякую за все, що ви робите для нас!"

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Кадр з відео - привітання

Телеведуча Яніна Соколова: "Ви – герої мого серця, мізків і душі. Ви – найкращі люди країни, яку я люблю. Навіть коли ви вважаєте, що вашу відвагу не цінує держава, знайте, що є мільйони людей, які у ці хвилини п’ють каву і подумки промовляють: Завдяки тобі! З Днем Збройних Сил, сміливці".

Як повідомляв, OBOZREVATEL, 6 грудня своє свято відзначають Збройні Сили України. Цю дату було затверджено постановою Верховної Ради України ще в 1993 році. Вітання від президента Володимира Зеленського можна переглянути за посиланням.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
НОРМАЛЬНЫХ ВОИНОВ - конечно с праздником ! У кого бизнес - тот не воин а сутенер !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто эти люди?
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hunt andres
hunt andres
Отшибленные, что они делают для вас???
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