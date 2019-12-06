"Дякуємо за все, що робите для нас!" Українські зірки зворушливо привітали військових

Українські зірки масово привітали захисників країни із Днем збройних сил України.

Відповідні теплі звернення вони оприлюднили на своїх офіційних сторінках в Instagram, відзначивши величезний внесок військових у безпеку громадян (щоб переглянути відеозвернення зірок, проскрольте до кінця сторінки).

Так, українська співачка Оля Полякова оприлюднила фотографії, на яких позує у військовій формі та віддає честь. "З днем збройних сил України! Привітали", – підписала вона під фотографіями.

Оля Полякова привітала українських захисників instagram / polyakovamusic

Оля Полякова привітала українських військових instagram / polyakovamusic

Михайло Хома, відомий під псевдонімом DZIDZIO, подякував за те, що захисники дали можливість громадянам спокійно жити, розвиватися й працювати на благо країни.

Артистка Ірина Білик побажала бійцям витримки, здоров'я, сил та самого найкращого.

Ірина Білик привітала з Днем збройних сил України Кадр з відео

Співачка Злата Огневич заявила, що пишається тим, що в країні є такі захисники.

Злата Огневич - привітання Кадр з відео

Віталій Борисюк та Павло Зібров побажали здоров'я і кохання від дівчат, а також, щоб доля посміхалася бійцям.

Віталій Борисюк та Павло Зібров Кадр з відео

Телеведуча Леся Нікітюк побажала щастя, здоров'я, гарного настрою. Вона також пожартувала, що все ще незаміжня.

Леся Нікітюк Кадр з відео - привітання

Шоумен і волонтер Сергій Притула подякував за те, що дали можливість водити дітей до дитячого садочку не під кулями

Сергій Притула Кадр з відео

Народна артистка України Ольга Сумська: "Дякую за все, що ви робите для нас!"

Ольга Сумська Кадр з відео - привітання

Телеведуча Яніна Соколова: "Ви – герої мого серця, мізків і душі. Ви – найкращі люди країни, яку я люблю. Навіть коли ви вважаєте, що вашу відвагу не цінує держава, знайте, що є мільйони людей, які у ці хвилини п’ють каву і подумки промовляють: Завдяки тобі! З Днем Збройних Сил, сміливці".

Як повідомляв, OBOZREVATEL, 6 грудня своє свято відзначають Збройні Сили України. Цю дату було затверджено постановою Верховної Ради України ще в 1993 році. Вітання від президента Володимира Зеленського можна переглянути за посиланням.

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