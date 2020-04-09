"Дякуємо всім, хто допомагає рятувати життя": що означає новий Doodle про двірників від Google

Анна Міхно люди 13:50, 9.04.2020 Оновлено: 14:01, 9.04.2020

Google присвятив новий дудл працівникам комунальних служб, які допомагають боротися з пандемією коронавірусу.

Дудл був розміщений на головній сторінці пошукової системи.

sama-zhizn.ru

Так, на значку Google з'явився працюючий комунальник, а поруч з ним смітник. Google відправляє працівникові сердечка, як символ вдячності.

При натисканні виконується перехід на сторінку пошуку "Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом".

"COVID-19 продовжує впливати на суспільство в усьому світі, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному, як ніколи. Ми запускаємо серію Doodle, щоб відзначити і вшанувати всіх тих, хто знаходиться на передовій", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Google

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Google присвятив свій дудл угорському лікарю-акушеру, професору Ігнацу Земмельвейсу, який є одним з основоположників асептики.

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