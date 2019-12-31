Дяченко, Кузьма та інші: кого із зірок мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" з нами більше немає

31 грудня виповнюється 19 років мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Мюзикл, однозначно, один з кращих російсько-українських проектів і зараз віддає певною долею ностальгії.

У зв'язку з цим ми розповімо, як склалася доля режисера і провідних акторів мюзиклу і де вони зараз. А кого з зірок з нами вже немає.

Козак Чуб (Анатолій Дяченко)

Анатолій Дяченко

Улюбленого актора українців не стало 13 липня 2005 року. На жаль, козак Чуб загинув в ДТП. Його позашляховик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. За деякими даними, у актора стався серцевий напад. Дяченко поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Козак Пацюк (Віктор Степанов)

Віктор Степанов

Ще один відомий актор, якого забрав 2005 рік. В останні кілька років Степанов тяжко хворів. Лікарі поставили йому діагноз саркоми Юінга, але разом з тим знявся більш ніж в 20 кінокартинах на схилі свого життя з 2000 по 2005 роки.

На жаль, курс лікування не допоміг і 29 грудня актора не стало. Його поховали в Києві на кладовищі Берківці.

Приятель Вакули (Андрій Кузьменко)

Андрій Кузьменко

Історія чудового співака і так всім добре відома. Його не стало на початку 2015 року. І знову ДТП.

До речі, нещодавно дочка Кузьми Марія-Барбара вийшла заміж. Тут ви можете прочитати все про її весілля та обранця.

Дяк (Віталій Лінецький)

Віталій Лінецький

Актор, який прославився роллю в серіалі "День народження Буржуя", пішов з життя в 42 роки. І це також була природна смерть. 16 липня 2014 року його тіло знайшли в одному з районів Києва. Як стало відомо пізніше, в 6 ранку Лінецький присів на парапет, який огороджує сходи в підземний перехід, і ненавмисно впав вниз, прокотившись по східцях.

Спочатку правоохоронці підозрювали, що Линецького могли вбити, але камери відеоспостереження показали, що він був один.

Як склалася доля інших акторів

Вакула (Олег Скрипка)

Чим займався Олег Скрипка після успіху в мюзиклі? Їздив в музичне турне по ближньому і далекому зарубіжжю. У 2004 р заснував музичний фестиваль "Країна Мрій", а через кілька років фестиваль "Рок Січь", займався видавничою і просвітницькою діяльністю ....

Олег Скрипка

У 2005 на знак протесту проти практики масових нагороджень відмовився від звання "Заслужений артист України".

У 2012 році в якості тренера, брав участь в талант-шоу "Голос країни" і "Голос.діти".

Під час Помаранчевої революції Скрипка підтримав Віктора Ющенка, а під час другого Майдану був на боці протестувальників. Під час подій 2014-15 рр. займав проукраїнську, державницьку позицію, виступав з концертами для добровольців і військовослужбовців в Мар'їнці, Костянтинівці, Дебальцеве.

Оксана (Ані Лорак)

Роль норовливої красуні Оксани, в мюзиклі зіграла українська співачка Ані Лорак. Уже в 2002 році Кароліна стала кращою співачкою України і отримала золотий диск за результатами продажів останнього альбому.

Ані Лорак

2006 р багато в чому визначив подальшу долю Лорак, вона пішла від свого продюсера Юрія Фальоси і стала співпрацювати з Костянтином Меладзе, який зробив ставку на російський шоу-бізнес.

У 2007 р Ані Лорак посіла друге місце на Євробаченні в Белграді.

Що стосується особистого життя, після відходу від Фальоси, який був її продюсером і цивільним чоловіком, Кароліна недовго перебувала на самоті. У тому ж 2006 р співачка вийшла заміж за бізнесмена з Туреччини Мурата Налчаджіолу. У 2011 р у пари народилася дочка Софія. На початку 2019 року Кароліна і Мурат розлучилися.

2014 р розділив українське суспільство і шоу бізнес на своїх і чужих. Багато з вітчизняних виконавців перебралися в Росію. На жаль, Ані Лорак виявився на "тій" стороні. Останні кілька років співачка демонстративно брала участь в різних заходах на території РФ. В Україну Кароліна повертатися, мабуть, не збирається.

Чорт (Філіп Кіркоров)

Філіп Бедросович за останні 19 років встиг також багато. У 2005 р він розлучився з Аллою Пугачовою. Був продюсером, крутив романи направо і наліво, поки у 2011 році не став розсудливим і завів собі дітей від сурогатних матерів, спочатку дочку, Аллу-Вікторію, а через 7 місяців сина, Мартіна-Крістіна.

Філіп Кіркоров

За виступи в Криму після анексії 2014 р Кіркоров внесений базу даних сайту "Миротворець" і йому закритий в'їзд в Україну.

А щоб згадати всіх, подивіться на новорічні свята музичний фільм "Вечори на хуторі біля Диканьки", де всі ще живі, щасливі і залишаться для нас такими назавжди.

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