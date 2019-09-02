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"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео

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Російська співачка Алла Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле викликали обурили шанувальників.

Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співають пісню "Зоряне літо".

"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео
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Залетів на один день в Юрмалі ПРОВОДИТИ ЛІТО З ДРУЗЯМИ!) ✈️🌊Било, як завжди, душевно і весело! 😂Люблю своїх друзів! ❤️ Спасибі Лайма і Андрію за прекрасний вечір! А я лечу далі! Сьогодні - Пітер! ✈️ (Жах! Переплутав слова в пісні! 😱Почему "з совою"? Звідки взялася сова 🦉? ..) # ігорьніколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru # звездноелето # летоахлето # аллапугачева # лаймавайкуле # максімгалкін

Публікація від Ігор Ніколаєв / Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

"Не робіть з неї Бога. Який вже голос в 70 років. Нісенітницю не виставляє. Співають дві бабусі", "Лайма на старості років стала кривлякою", "Чому ці старенькі не були в Сочі на Новій хвилі? Якось дивно вони себе ведуть по відношенню до Крутого!? Щось не поділили наші красуні з Крутим", - пишуть в мережі.

"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео
"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео
"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео
"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський шоумен Максим Галкін показав нове відео з участю своєї дружини, примадонни Алли Пугачової і співачки Лайми Вайкуле. Чоловік влаштував запальний танець з Вайкуле на очах у своєї дружини.

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Особи
Алла Пугачова Лайма Вайкуле
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