"Дві бабусі": Пугачова і Вайкуле обурили мережу новим відео

Російська співачка Алла Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле викликали обурили шанувальників.

Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співають пісню "Зоряне літо".

"Не робіть з неї Бога. Який вже голос в 70 років. Нісенітницю не виставляє. Співають дві бабусі", "Лайма на старості років стала кривлякою", "Чому ці старенькі не були в Сочі на Новій хвилі? Якось дивно вони себе ведуть по відношенню до Крутого!? Щось не поділили наші красуні з Крутим", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський шоумен Максим Галкін показав нове відео з участю своєї дружини, примадонни Алли Пугачової і співачки Лайми Вайкуле. Чоловік влаштував запальний танець з Вайкуле на очах у своєї дружини.

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