Два пеніса і три ноги: хто такий Франческо Лентіні і як він став "королем". Фото

У 1889 році в сицилійській комуні Розоліні народився Франческо Лентіні, який володів рідкісною аномалією, – трьома ногами, 16 пальцями на ногах і двома пенісами.

Незважаючи на фізичний недолік, чоловік прожив насичене і щасливе життя. OBOZREVATEL пропонує читачам докладніше дізнатися про долю Франческо Лентіні.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Так, Франческо став 12 дитиною в сім'ї звичайних сицилійців. Його аномалія була викликана паразитичним близнюком – коли зародок одного близнюка поглинає менш розвиненого.

У ті часи братися за операцію ніхто не захотів. Крім того, після обстеження лікарі прийшли до висновку, що хірургічне втручання дуже ризиковане і може привести до паралічу пацієнта. Тому Лентіні не залишилося іншого виходу, як змиритися з фізичним відхиленням.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Правда, батьки не захотіли виховувати сина, і віддали його тітці. Втім і та довго не стала займатися хлопчиком – незабаром Франческо опинився в притулку для дітей-інвалідів.

Однак сам хлопчик здаватися не думав. Незабаром він зрозумів, що може перетворити свій недолік на перевагу: дитина з трьома ногами навчилася бігати, їздити на велосипеді, стрибати на скакалці та навіть набивати м'яч на ходу третьою ногою.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Щасливий білет

Однак доля посміхнулась до Франческо саме тоді, коли його батьки їхали до США. З собою вони вирішили забрати і сина. На пароплаві, який слідував до Нью-Йорка, незвичайний хлопчик привернув увагу артистів циркової трупи, які запропонували Франческо приєднатися до них.

Буквально після перших виступів Лентіні став справжньою зіркою цирку, а фрік-шоу з його участю користувалися величезним успіхом. Хлопець виступав з відомими цирковими трупами США – шоу Барнума і Бейла, цирк братів Рінглінг, театр "Шоу Баффало Білла". Франческо називали "триногим сицилійцем", "єдиним у світі футболістом на трьох ногах", "найбільшим дивом на планеті".

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Більш того, Лентіні швидко завоював любов громадськості: він мав неординарну зовнішність, завжди був привітний, виділявся хорошими манерами і стильним одягом. А його звичка спиратися під час інтерв'ю на третю ногу як на стілець викликала справжній захват у публіки.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Особисте життя

Незважаючи на фізичний недолік, Франческо мав успіх і у жінок. Зі своєю першою дружиною – Терезою Мюррей – чоловік прожив 25 років. У шлюбі зі справжньою красунею у них народилося четверо дітей, які, до речі, були абсолютно здорові. Втім, через деякий час подружжя розлучилося.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

Однак Лентіні недовго був самотній: незабаром він одружився не Хелен Шуп, з якої переїхав жити в маленьке містечко Гібтаун, штат Флорида. Особливістю міста було те, що серед жителів було чимало людей з різними аномаліями, тому Франческо не привертав до себе багато уваги.

Незважаючи на фізичні відхилення, Лентіні прожив щасливе і довге життя – чоловік помер 22 вересня 1966 року у віці 77 років.

Франческо Лентіні bigpicture.ru

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