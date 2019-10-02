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2 жовтня • оновлено в 18:01
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Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак

1.6т Читати матеріал російською

Відомий репер Олексій Долматов, відомий як Гуф, показав своє житло телеведучій Ксенії Собчак.

Так, він зробив це в ефірі програми "Осторожно, Собчак", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ділянка у мене 8 соток, на території якої знаходяться два будинки. Один для життя він коштував 11 мільйонів рублів. Другий студія (9 мільйонів). Саму ділянку купив за 2 мільйони рублів. Ще одну недавно викупив у сусіда, але поки там нічого немає", — розповів Олексій.

Гуф

Гуф

Фото з Instagram

Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
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Зазначимо, що ввійшовши до будинку Гуфа, Собчак традиційно побувала на кухні, у спальні і гардеробній репера. Остання справила на неї велике враження.

"Слухай, у тебе досить велика гардеробна. Ти, звичайно, не Філіп Кіркоров, але народ, подивіться дуже навіть пристойно. Дикий люкс. Кіркоров, я б на твоєму місці почала напружуватися", — прокоментувала Собчак.

Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак

Крім того, в Олексія є магазин люксового одягу Lugang. Там Собчак також побувала і дізналася, що цей бізнес приносить реперу в місяць близько мільйона рублів. А вклав він в нього 5 мільйонів рублів.

Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак
Два будинки і гардероб, як у Кіркорова: Гуф показав своє житло Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліп реперів Тіматі і Гуфа на трек "Москва" встановив рекорд за кількістю дизлайків в російському сегменті YouTube. Незабаром відео було видалено, а Гуф заявив, що його втягнули в проєкт обманом.

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Особи
Ксенія Собчак Гуф (Guf)
Місце
Росія
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