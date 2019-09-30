"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала миле архівне фото з молодшою донькою.

Так, на ньому вона годувала новонароджену Тільду грудьми. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яке ж це було чудо, а нам уже 1,4 року", – написала Лобода.

Світлана Лобода з доньками Фото з Instagram

Світлана Лобода годує новонароджену Тільду Фото з Instagram

Користувачам мережі знімок дуже сподобався. Вони зазначили, що він дуже зворушливий, а малятко – диво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року українська співачка Світлана Лобода народила другу доньку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала сама.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культового німецького рокгурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один із українських попвиконавців, тоді як ім'я Тіля Ліндеманна використовується "для замилювання очей".

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