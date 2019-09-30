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30 вересня • оновлено в 19:07
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"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми

4.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала миле архівне фото з молодшою донькою.

Так, на ньому вона годувала новонароджену Тільду грудьми. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яке ж це було чудо, а нам уже 1,4 року", – написала Лобода.

Світлана Лобода з доньками

Світлана Лобода з доньками

Фото з Instagram

Світлана Лобода годує новонароджену Тільду

Світлана Лобода годує новонароджену Тільду

Фото з Instagram

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Користувачам мережі знімок дуже сподобався. Вони зазначили, що він дуже зворушливий, а малятко – диво.

"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми
"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми
"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми
"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми
"Дуже зворушливо!" Лобода показала, як годує доньку грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року українська співачка Світлана Лобода народила другу доньку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала сама.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культового німецького рокгурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один із українських попвиконавців, тоді як ім'я Тіля Ліндеманна використовується "для замилювання очей".

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Світлана Лобода
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