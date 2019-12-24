"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Популярний український гурт KAZKA презентувала кліп на пісню "Палала" з альбому NIRVANA, який колектив презентує незабаром.

Режисером ролика став Алан Бадоєв, який знімав кліпи для багатьох українських зірок. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі гурту.

Скріншот із відео

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"KAZKA представляє: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, і сподіваємося, не остання, робота з Аланом Бадоєвим. Алане, ти – любов. І наш найвідвертіший кліп. Відео – про пристрасть, якій неможливо чинити опір, про любов, яка не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки знайти шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрямок – і більше ти не зможеш соромитися власних почуттів", – описують роботу учасники колективу.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

"Все просто бомба", "Чудова робота", "Потрясно", "Це шикарно. Дуже сподобалося. Жодної порнографії, естетика емоцій на вищому рівні", "Емоційно і дуже сміливо", "Відмінний кліп, вокал, музика, ритм, естетика – все дуже гармонійно", – пишуть у мережі.

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