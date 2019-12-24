"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Популярний український гурт KAZKA презентувала кліп на пісню "Палала" з альбому NIRVANA, який колектив презентує незабаром.
Режисером ролика став Алан Бадоєв, який знімав кліпи для багатьох українських зірок. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі гурту.
Скріншот із відео
"KAZKA представляє: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, і сподіваємося, не остання, робота з Аланом Бадоєвим. Алане, ти – любов. І наш найвідвертіший кліп. Відео – про пристрасть, якій неможливо чинити опір, про любов, яка не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки знайти шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрямок – і більше ти не зможеш соромитися власних почуттів", – описують роботу учасники колективу.
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Скріншот із відео
KAZKA представляет: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, и сподіваємось, що не остання, робота з @alanbadoev (Алана, ти - любов). І наш найвідвертішій кліп 🙌🏻 Відео Палау - про пристрасть, Якій Неможливо пручатісь, кохання, Пожалуйста НЕ залішає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто только відшукаті шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже направление - и более ти НЕ зможеш соромітісь Власний почуттів. Тільки палати ❤️ #kazkovanirvana #palala # badoev2019
"Все просто бомба", "Чудова робота", "Потрясно", "Це шикарно. Дуже сподобалося. Жодної порнографії, естетика емоцій на вищому рівні", "Емоційно і дуже сміливо", "Відмінний кліп, вокал, музика, ритм, естетика – все дуже гармонійно", – пишуть у мережі.
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