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24 грудня • оновлено в 16:29
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"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

1.6т
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Популярний український гурт KAZKA презентувала кліп на пісню "Палала" з альбому NIRVANA, який колектив презентує незабаром.

Режисером ролика став Алан Бадоєв, який знімав кліпи для багатьох українських зірок. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі гурту.

"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Скріншот із відео

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Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

"KAZKA представляє: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, і сподіваємося, не остання, робота з Аланом Бадоєвим. Алане, ти – любов. І наш найвідвертіший кліп. Відео – про пристрасть, якій неможливо чинити опір, про любов, яка не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки знайти шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрямок – і більше ти не зможеш соромитися власних почуттів", – описують роботу учасники колективу.

"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Скріншот із відео

"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Скріншот із відео

"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Скріншот із відео

KAZKA представляет: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, и сподіваємось, що не остання, робота з @alanbadoev (Алана, ти - любов). І наш найвідвертішій кліп 🙌🏻 Відео Палау - про пристрасть, Якій Неможливо пручатісь, кохання, Пожалуйста НЕ залішає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто только відшукаті шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже направление - и более ти НЕ зможеш соромітісь Власний почуттів. Тільки палати ❤️ #kazkovanirvana #palala # badoev2019

Публікація від KAZKA (@ kazka.band)

"Все просто бомба", "Чудова робота", "Потрясно", "Це шикарно. Дуже сподобалося. Жодної порнографії, естетика емоцій на вищому рівні", "Емоційно і дуже сміливо", "Відмінний кліп, вокал, музика, ритм, естетика – все дуже гармонійно", – пишуть у мережі.

"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу
"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу
"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу
"Дуже сміливо!" Новий відвертий кліп гурту KAZKA розбурхав мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Олександра Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів з приводу своєї зовнішності, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Автор
Марія Дідик
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ужас, какая толстая
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