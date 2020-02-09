"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020

8 лютого відбувся перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. За результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A. Користувачам мережі не сподобалися такі підсумки: деякі залишилися незадоволені тим, що до фіналу не потрапила Катя Chilly.

Свою думку щодо цього українці висловили в соціальних мережах.

Катя Chilly Новини України

"Ну що, опівнічні соловейки... Я добрався додому після роботи. Сон ще годинки дві не прийде, це традиційна історія після прямих ефірів. З радістю почитаю ваші враження від першого півфіналу Національного відбору на Євробачення", – написав на своїй сторінці в Facebook ведучий Нацвідбору Сергій Притула.

У коментарях відразу зазначили, що в фіналі мала бути Катя Chilly.

"Приємно бачити, що етномотиви й народні інструменти серйозно проникають в сучасну музику. Катя Chilly– вогонь, і вона виходить за рамки конкурсу", "Мені шкода, що Катя Chilly вибула. Чомусь була впевнена, що вона пройде... Такий виступ на Євробаченні був би цікавий і оригінальний", – пишуть в мережі.

Читайте всі подробиці першого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!