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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020

11.8т
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8 лютого відбувся перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. За результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A. Користувачам мережі не сподобалися такі підсумки: деякі залишилися незадоволені тим, що до фіналу не потрапила Катя Chilly.

Свою думку щодо цього українці висловили в соціальних мережах.

Катя Chilly

Катя Chilly

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Притула грубо помилився в прямому ефірі Нацвідбору на Євробачення: відео моменту

"Ну що, опівнічні соловейки... Я добрався додому після роботи. Сон ще годинки дві не прийде, це традиційна історія після прямих ефірів. З радістю почитаю ваші враження від першого півфіналу Національного відбору на Євробачення", – написав на своїй сторінці в Facebook ведучий Нацвідбору Сергій Притула.

"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020

У коментарях відразу зазначили, що в фіналі мала бути Катя Chilly.

"Приємно бачити, що етномотиви й народні інструменти серйозно проникають в сучасну музику. Катя Chilly– вогонь, і вона виходить за рамки конкурсу", "Мені шкода, що Катя Chilly вибула. Чомусь була впевнена, що вона пройде... Такий виступ на Євробаченні був би цікавий і оригінальний", пишуть в мережі.

"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020
"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020
"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020
"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020

Читайте всі подробиці першого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Селюки и на Евровидение свою селюковость просунуть хотели))))
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Kom AV
Kom AV
Ну у вас же есть отработанная схема. На Майдан, попрыгайте, покричите, подеритесь - и будет вам решение нужное вам. Президентов переизбирали с нарушением Конституции, а тут всего лишь никому не интересное Евровидиние, в последнем насколько я помню так вы и просто не участвовали. Кстати, а вы все штафы оплатили, которые выставила вам Евровидиние за проведение конкурса в Киеве...
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
asfasf vladimir, я хочу секса
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