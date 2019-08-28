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"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото

2.8т Читати матеріал російською

Всесвітньо відома оперна співачка Анна Нетребко поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Канікули закінчилися. Думаєте, я хочу працювати?", — написала Нетребко.

"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото

Анна Нетребко

Фото з Instagram

"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото

Анна Нетребко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації оперної діви. Вони засипали її компліментами.

"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото
"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото
"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото
"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото
"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото
"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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Особа
Анна Нетребко
Місце
Росія
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