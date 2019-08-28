"Дуже сексуально!" Російська оперна діва вразила мережу пікантним фото

Всесвітньо відома оперна співачка Анна Нетребко поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Канікули закінчилися. Думаєте, я хочу працювати?", — написала Нетребко.

Анна Нетребко Фото з Instagram

Анна Нетребко сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації оперної діви. Вони засипали її компліментами.

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