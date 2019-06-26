"Дуже сексуально": оголена Чехова захопила мережу фігурою

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова захопила шанувальників відвертим фото. Так, вона позувала оголеною сидячи на краю круглої ванни.

Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає. Фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

"Відмінний вид ззаду для ваших років. Дуже сексуально", "Дуже красива жінка", "Богиня", "Тіло - упер, загар - клас!", "Ви, як завжди, чарівна і сексуальна", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Чехова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні, продемонструвавши свою пишну фігуру.

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