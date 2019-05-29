"Дуже сексуально!" Каменських вразила мережу спокусливим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка 23 травня вийшла заміж за шоумена Олексія Потапенка (Потапа) поділилася черговим пікантним знімком з медового місяця.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому білому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".
Зазначимо, що Настя і Потап проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їхня зіркова відпустка, читайте тут.
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нового знімка Каменських. Вони засипали її компліментами.
"Найкраща жінка в світі", "Попа краща, ніж у Кім", "Чудово", "Пощастило старенькому", "Дуже сексуально", "Ідеальна фігура", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Настя Каменських в спокусливому концертному костюмі
Фото з Instagram
Настя Каменських в купальнику
Фото з Instagram
Чуттєва Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Настя Каменських гола в ліжку
Фото з Instagram
Настя Каменських засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей
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