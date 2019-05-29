"Дуже сексуально!" Каменських вразила мережу спокусливим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка 23 травня вийшла заміж за шоумена Олексія Потапенка (Потапа) поділилася черговим пікантним знімком з медового місяця.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому білому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

Зазначимо, що Настя і Потап проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їхня зіркова відпустка, читайте тут.

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Новини Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка Каменських. Вони засипали її компліментами.

"Найкраща жінка в світі", "Попа краща, ніж у Кім", "Чудово", "Пощастило старенькому", "Дуже сексуально", "Ідеальна фігура", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Настя Каменських сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Настя Каменських в спокусливому концертному костюмі Фото з Instagram

Настя Каменських в купальнику Фото з Instagram

Чуттєва Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Настя Каменських гола в ліжку Фото з Instagram

Настя Каменських засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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