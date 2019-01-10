"Дуже сексуальна": Ріанна здивувала мережу відвертими фото

Популярна американська поп-співачка Ріанна знялася у відвертій фотосесії для власного бренду білизни Savage x Fenty. Так, нова колекція була представлена в честь Дня святого Валентина.
Знімки були опубліковані на офіційній сторінці бренду в Instagram. На них зірка позувала в яскраво-рожевій білизні, що підкреслила достоїнства її фігури.
Також як аксесуари Ріанна обрала червоні оксамитові рукавички до ліктя і головний убір у вигляді серця.
Користувачам мережі дуже сподобалися знімки. Вони зазначили, що співачка виглядає прекрасно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська співачка Ріанна стала першою чорношкірою жінкою на обкладинці журналу британського Vogue.