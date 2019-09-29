"Дуже пристрасні коханці!" Каменських розповіла про секс із Потапом у публічному місці

Українська співачка Настя Каменських (NK) заявила, що вона зараз не вагітна, але дуже хотіла б бути у цікавому положенні.

"Я була б дуже рада бути зараз в такому стані. Це справа не хитра. І коли всесвіт вирішить нам подарувати дитинку... Мені здається, що це зробиться легко й навіть якщо це буде одна година на якомусь аеропорту", – сказала вона в коментарі "Світському життю".

При цьому на питання Катерини Осадчої, чи може статися близькість і в аеропорту у закоханих, зірка відповіла: "Ну а чому. Так. Ми дуже пристрастні коханці".

Настя Каменських розповіла про секс з Потапом Кадр з відео

Каменських стверджує, що їхні стосунки взагалі не змінилися після одруження.

"Я взагалі не відчуваю різниці, коли ти офіційно стаєш дружиною, коли просто живете разом. Для мене немає ніякої різниці. Ми сьогодні, наприклад, були в супермаркеті та цілувалися, ми тиждень не бачилися, просто як два дурника, біля сиру. І люди дивляться, для них це трохи дивно. Їм здається, що ми тільки-но познайомилися. Ми поводимося, ніби не багато років разом, а лише чотири місяці", – поділилася Настя.

Настя Каменських і Олексій Потапенко instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розбурхала мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

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