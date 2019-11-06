"Дуже пішло": російська співачка не втримала пишні груди в купальнику

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, показала гарячі фото з відпочинку на пляжі.

Знаменитість регулярно опиняється в центрі обговорення через відверті знімків. Нові кадри не стали винятком. Цього разу Глюкоза опублікувала в своєму Instagram фотографії, зроблені на пляжі.

глюкоза Instagram

На знімках співачка зображна у відвертому купальнику, який насилу прикриває форми знаменитості. Втім, на одному зі знімків Глюкозі все-так не вдалося заховати груди від очей підписників.

глюкоза Instagram

глюкоза Instagram

Більшість, до речі, засудили артистку за відверті фото, інших - шокувала худоба Глюкози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, викликала суперечки серед шанувальників через наряду на премії МузТВ-2019.

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