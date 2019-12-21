"Дуже красиво!" Переможці "Чорноморських Ігор" вразили мережу новорічною піснею

В ефірі телеканалу M1 відбулася прем'єра пісні "Новорічна", яку виконали переможці Всеукраїнського дитячого фестивалю Чорноморські Ігри 2019.

Відео з'явилося на YouTube телеканалу M1. Пісню виконували Софія Жукова, Соломія День, Анна Ткач, Поліна Харченко, Даніель Окара, Артур Шум, Валерія Фурман і група "Рінс".

Автор тексту Олександра Жукова, аранжувальником виступив Михайло Клименко. Автором музики є 16-річна Софія Жукова, переможниця Чорноморських Ігор-2019 в категорії дівчата 14-16 років. В активі цієї дівчини вже більше 30 пісень, деякі з них написані для відомих медіа-персон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі захопилися талантом Софії Жукової, яка виконала пісню "Неформатна".

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