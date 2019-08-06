"Дуже красива пара": відверте фото солістки KAZKA заінтригувало мережу

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька порадувала шанувальників пікантними фото зі свого відпочинку. Так, артистка позувала в купальнику лежачи в джакузі.

Знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, дівчина заінтригувала своїх фанатів, оскільки разом з нею на фото засвітився колега по гурту Микита Будаш.

Олександра Зарицька ATR

"Шикарна", "Можна хоч раз не виставляти свою д*пу?", "Нічого собі, який горизонт красивий", "Красуня", "Ось це вид!", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що на одному з фото Зарицька позувала зі своїм колегою Микитою. Так, в мережі одразу ж припустили, що музиканти зустрічаються. Але, артистка відразу ж спростувала цю здогадку повідомивши шанувальникам, що вони просто друзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим визнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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