Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Нещодавно Україна посіла перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу. І це не дивно, адже українок давно вважають чи не найкрасивішими, граціозними і привабливими дівчатами.

При цьому яскравим прикладом "сексуальності" українців була вказана голлівудська зірка Міла Куніс (вона народилася в українських Чернівцях). У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь з усього українського шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).

Співачка Настя Каменських (NK)

Фото з Instagram

Співачка Оля Полякова

Фото з Instagram

Співачка Злата Огневич

Фото з Instagram

Співачка Мішель Андраде

Фото з Instagram

Співачка Тіна Кароль

Фото з Instagram

Співачка Ірина Федишин

Фото з Instagram

Співачка, учасниця групи "Nikita" Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

Співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA)

Фото з Instagram

Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха

Фото з Instagram

Співачка MARUV

Фото з Instagram

Тенісистка Еліна Світоліна

Фото з Instagram

Телеведуча Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

Співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська

Фото з Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Жінкою року-2019" в Україні за версією популярного глянцю стала українська поп-діва Оля Полякова.

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