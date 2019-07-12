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Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

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Нещодавно Україна посіла перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу. І це не дивно, адже українок давно вважають чи не найкрасивішими, граціозними і привабливими дівчатами.

При цьому яскравим прикладом "сексуальності" українців була вказана голлівудська зірка Міла Куніс (вона народилася в українських Чернівцях). У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь з усього українського шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).

Співачка Настя Каменських (NK)

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Новини
Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Співачка Оля Полякова

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка Злата Огневич

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка Мішель Андраде

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка Тіна Кароль

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка Ірина Федишин

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка, учасниця групи "Nikita" Даша Астаф'єва

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA)

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка MARUV

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Тенісистка Еліна Світоліна

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Телеведуча Регіна Тодоренко

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк

Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Жінкою року-2019" в Україні за версією популярного глянцю стала українська поп-діва Оля Полякова.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я думаю Фарион и Ницой не конкуренции))))))
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