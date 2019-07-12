Дуже гаряче: хто найсексуальніша зірка України

Нещодавно Україна посіла перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу. І це не дивно, адже українок давно вважають чи не найкрасивішими, граціозними і привабливими дівчатами.
При цьому яскравим прикладом "сексуальності" українців була вказана голлівудська зірка Міла Куніс (вона народилася в українських Чернівцях). У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь з усього українського шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).
Співачка Настя Каменських (NK)
Фото з Instagram
Співачка Оля Полякова
Фото з Instagram
Співачка Злата Огневич
Фото з Instagram
Співачка Мішель Андраде
Фото з Instagram
Співачка Тіна Кароль
Фото з Instagram
Співачка Ірина Федишин
Фото з Instagram
Співачка, учасниця групи "Nikita" Даша Астаф'єва
Фото з Instagram
Співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA)
Фото з Instagram
Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха
Фото з Instagram
Співачка MARUV
Фото з Instagram
Тенісистка Еліна Світоліна
Фото з Instagram
Телеведуча Регіна Тодоренко
Фото з Instagram
Співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська
Фото з Instagram
Телеведуча Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Жінкою року-2019" в Україні за версією популярного глянцю стала українська поп-діва Оля Полякова.
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