"Дуже чекаю!" Повалій розповіла про грандіозні плани на 2020 рік

Українська співачка Таїсія Повалій розповіла про масштабні плани на перші місяці 2020 року.
Про це вона написала у себе в Instagram. "Уже завтра почнеться нове десятиліття, а значить - потрібно залишити позаду все і сміливо почати новий щасливий етап. У новому 2020 році хочеться нової творчості, зовсім не схожого на все, що було до", - пообіцяла Повалій.
За її словами, вже на початку року, в мережі з'явиться новий альбом "Ейфорія", також вона розповіла і про інші плани.
"14 січня презентуємо для вас нову відеороботу на пісню "Витри сльози", мій новорічний сюрприз для вас, 7 лютого реліз треку "Алло" і цим треком ми відкриваємо передзамовлення альбому, саме він відкриє для вас мою нову музику, 14 лютого ми презентуємо відеороботу під назвою "Дай мені любов" - це особливе звучання, сучасна картинка і музика мого настрою і планів на 2020 рік, 24 лютого увесь альбом "Ейфорія" буде відкритий і доступний для скачування!!!", - розповіла Повалій.
"Велика подяка авторам і аранжувальникам, композиторам і поетам! Компанії Iksiy-Music, Андрію Ігнатченко, Сергію Єрмолаєву (Ранову), Сергію Бакуменко та Олексію Малахову!
Ви ніби відчули мій настрій. Окрема подяка Luck Out Club за співпрацю і дружбу! Ось так я сьогодні відкриваю завісу, щоб увійти в нове десятиліття без секретів! Дуже чекаю! ", - додала співачка.
Вже завтра почнеться нове десятиліття, а значить - потрібно залишити позаду все і сміливо почати новий щасливий етап ❤️❤️❤️ ⠀ У новому 2020 році хочеться нового творчості, зовсім не схожого на все, що було до 🥰 вже на початку року я презентую вам новий альбом "Ейфорія", який здивує вас своїм звучанням, і так: ⠀ - 14 грудень презентуємо для вас нову відеороботу на пісню "Витри сльози" 🌟 мій новорічний сюрприз для вас 🎄🌨❄️☃️ ⠀ - 7 лютого реліз треку "Алло" і цим треком ми отркиваем передзамовлення альбому, саме він відкриє для вас мою нову муз ку ❤️ ⠀ - 14 лютого ми презентуємо відео роботу під назвою "Дай мені любов" - це особливе звучання, сучасна картинка і музика мого настрою і планів на 2020 рік 🔥 ⠀ - 24 лютого увесь альбом "Ейфорія" буде відкритий і доступний для скачування! !! ⠀ Велика подяка авторам і аранжувальникам, композиторам і поетам! Компанії Iksiy-Music, Андрію Ігнатченко, Сергію Єрмолаєва (рановий), Сергію Бакуменко і @alekseymalakhov! Ви ніби відчули мій настрій ⭐️ Окрема подяка @luckoutclub @iamgubskyiaroslav @guman_official @maxshatalov за співпрацю і дружбу! ⠀ Ось так я сьогодні відкриваю завісу, щоб увійти в нове десятиліття без секретів! Дуже чекаю! ♥ ️ # povaliy # Повалій # таісіяповалій
Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.
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