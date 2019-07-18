"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників несподіваним зізнанням.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram під фото у відвертому вбранні з дуже глибоким декольте, через що видно груди.

"У мене є один страх, я боюся висоти, дуже, і кожного разу ці стрибки, і польоти. Чорт би їх побрав, все заради вас. Чого боїшся ти", – написала Лобода.

У відповідь шанувальники почали ділитися власними страхами. У мережі зрозуміли, що йдеться про її виступ, під час якого співачка розгойдувалася на барабанній установці. Тим часом, образ артистки багатьом сподобався. "Королева", "Красуня, немає слів", "Прекрасна", – кинулися хвалити її в коментарях.

Лобода на концерті instagram / lobodaofficial

Лобода Instagram Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода зібрала стадіон у Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, оскільки невиразно щось намагалася співати і майже не стояла на ногах.

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