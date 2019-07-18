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"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання

4.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників несподіваним зізнанням.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram під фото у відвертому вбранні з дуже глибоким декольте, через що видно груди.

"У мене є один страх, я боюся висоти, дуже, і кожного разу ці стрибки, і польоти. Чорт би їх побрав, все заради вас. Чого боїшся ти", – написала Лобода.

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У відповідь шанувальники почали ділитися власними страхами. У мережі зрозуміли, що йдеться про її виступ, під час якого співачка розгойдувалася на барабанній установці. Тим часом, образ артистки багатьом сподобався. "Королева", "Красуня, немає слів", "Прекрасна", – кинулися хвалити її в коментарях.

"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання
"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання
"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання
Лобода на концерті

Лобода на концерті

instagram / lobodaofficial

Лобода

Лобода

Instagram Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода зібрала стадіон у Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, оскільки невиразно щось намагалася співати і майже не стояла на ногах.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Булах Петр
Булах Петр
Ну якшо в Нижньому Новгороді стадіон зібрала, то і вь Таганрогі Рогі зможе зібрати. Хай їй щастить.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Страдальцы,Порнохаб ждет вас!Там таких,как эта шмара много:и писи и сиси к вашим услугам!Чего зациклились на этой силиконовой дуре?Все на Порнхаб-там лободы доступны!И лораки,т.е.Куйки в наличии...
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