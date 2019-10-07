"Дуже боляче!" У мережі відреагували на раптову смерть української акторки

У суботу, 5 жовтня, померла відома українська акторка театру й кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки.

Багато артистів написали про те, що трапилося, у соціальній мережі Facebook і висловили близьким свої співчуття.

Марина Кукліна-Май Facebook Діни Куцою

"Прекрасна світла дівчинка. Чудова Актриса. Чудова Людина. Тонка і ранима. Покинула вчора цей світ. Лети легко. Світла пам'ять", – написала Марина Ягодкіна.

"Хто створений з каменю, хто створений з глини, –

А я переливаюся сріблом!

Мені справа – зрада, мені ім'я – Марина,

Я – тлінна піна морська", – пише Іван Доан.

"Намагаюся прийти до тями, але все одно не вкладається це в голові. Занадто і дуже-дуже рано ти відбула в інший світ. Ще не минуло й року, як пішов Тарас Мельничук. І ось в рідному театрі знову втрата. Шкода, що йдуть такі талановиті", – зазначила Олександра Зінченко.

"Вибач, Маринка, що не встигли ми з тобою поставити спектакль. Тепер вже на небесах. Лети. Дуже боляче", – написав Євген Степаненко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ЗМІ повідомляли, що Марина Кукліна-Май довгий час боролася з онкологічним захворюванням. Так, у травні колеги й друзі акторки навіть відкривали спеціальний збір, щоб допомогти жінці з оплатою лікування. У коментарях під постами вони бажали жінці здоров'я.

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