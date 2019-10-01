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1 жовтня • оновлено в 14:47
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"Душив мене, силував до сексу": зірка "Школи" розповіла про знущання хлопця

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Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко вразила історією зі свого особистого життя.

Так, у новому випуску програми "ЖВЛ" артистка розповіла, що свого часу їй довелося пережити знущання коханого. За словами Лізи, хлопця своєї мрії, як вона тоді вважала, зустріла на шкільному випускному. Він був на 3 роки старшим за неї, а перші місяці їхні стсоунки нагадували казку. Але потім все кардинально змінилося (відео дивіться нижче).

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Фото з Instagram

"Він казав, що я негарна, противна, мерзота. А одного разу навіть сказав, що я повинна бути йому вдячна за те, що він мене не б'є. Тоді я сприймала все це, як належне. Цей хлопець був моїм світом", – розповіла Ліза.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Фото з Instagram

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Однак незабаром хлопець підняв руку на дівчину і почав силувати її до інтимної близькості.

"Він душив, силував мене до сексу. Якщо я не хотіла, боялася, не могла це були побиття і задушення....Було дуже страшно, я набрала маму і кричала в телефон, щоб вона мене врятувала. І мене забрали звідти", – зізналася Василенко.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Фото з Instagram

Відтоді Ліза задумалася про нове життя, почала мріяти про модельне майбутнє. Поки в одному з ресторанів не зустріла колишнього хлопця. За словами актриси, він заломив їй руки, почав виводити на вулицю і там уже бити.

"Він вдарив мене об бетонну стіну і я втратила свідомість. Коли прокинулася, побачила кров, у мене все боліло, було дуже страшно. Він зламав мені ніс", – згадала дівчина.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Фото з Instagram

Зазначимо, що після цих подій Ліза проходила тривале лікування, відвідувала психолога, а ось провину хлопця поліція не змогла довести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

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Україна
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