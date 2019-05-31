"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання

Переможниця шоу "Холостяк-9" Дарина Квіткова зробила відверте зізнання. На питання свого фоловера чи щаслива вона з Микитою Добриніним дівчина відповіла позитивно, тим самим підігрів чутки про те, що пара залишилася в стосунках після проекту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Квіткова опублікувала нове фото, яке супроводила зворушливим підписом про любов і щастя. Крім того, вона звернулася до своїх шанувальників з питанням, чи щасливі вони.

Микита Добринін і Даша Квіткова instagram.com/kvittkova

"Так, душа моя теж співала, і цвіла, і знала затишок. Ви щасливі?", - написала Квіткова.

У коментарях до знімка дівчині поставили безліч запитань. Так, наприклад у неї запитали чи зустрічається вона з Добриніним і Квіткова загадково відповіла, що всі подробиці глядачі дізнаються 31 травня. Але, незважаючи на це, відповідь на питання чи щаслива вона з ним була позитивною і після шоу "починається щасливе життя",

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати, випробовуючи терпіння Добриніна. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!