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"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання

1.6тЧитати матеріал російською

Переможниця шоу "Холостяк-9" Дарина Квіткова зробила відверте зізнання. На питання свого фоловера чи щаслива вона з Микитою Добриніним дівчина відповіла позитивно, тим самим підігрів чутки про те, що пара залишилася в стосунках після проекту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Квіткова опублікувала нове фото, яке супроводила зворушливим підписом про любов і щастя. Крім того, вона звернулася до своїх шанувальників з питанням, чи щасливі вони.

Микита Добринін і Даша Квіткова

Микита Добринін і Даша Квіткова

instagram.com/kvittkova

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"Так, душа моя теж співала, і цвіла, і знала затишок. Ви щасливі?", - написала Квіткова.

У коментарях до знімка дівчині поставили безліч запитань. Так, наприклад у неї запитали чи зустрічається вона з Добриніним і Квіткова загадково відповіла, що всі подробиці глядачі дізнаються 31 травня. Але, незважаючи на це, відповідь на питання чи щаслива вона з ним була позитивною і після шоу "починається щасливе життя",

"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання
"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання
"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання
"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання
"Душа співала і цвіла": переможниця шоу "Холостяк" зробила відверте зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати, випробовуючи терпіння Добриніна. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

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