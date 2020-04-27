"Дурні жінки!" Доліна образила феміністок

Російська співачка Лариса Доліна жорстко висловилася про феміністок і назвала їх "дурними жінками".

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю виданню "Известия".

Журналістка запитала у артистки, чи не вмерло у жінок бажання любові в епоху фемінізму, і коли деякі говорять, що чоловік вже не потрібен.

"Так говорять тільки дурні жінки. Не знаю, чи самі собі вони брешуть або хочуть брехати іншим. Як нормальна жінка може вибрати шлях фемінізму? Жінка повинна любити, їй це дано Господом Богом. Всі жінки хочуть бути коханими і всі хочуть любити. Я не виняток. Вважаю, що всі ці розмови - лише розмови. Представниці цих рухів, напевно, просто хочуть на себе увагу звернути", - заявила Долина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив співачку і телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство.

Все почалось з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучний після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.