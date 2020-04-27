Головна Новини
27 квітня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Дурні жінки!" Доліна образила феміністок

2.1т
Читати матеріал російською

Російська співачка Лариса Доліна жорстко висловилася про феміністок і назвала їх "дурними жінками".

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю виданню "Известия".

"Дурні жінки!" Доліна образила феміністок

Журналістка запитала у артистки, чи не вмерло у жінок бажання любові в епоху фемінізму, і коли деякі говорять, що чоловік вже не потрібен.

"Так говорять тільки дурні жінки. Не знаю, чи самі собі вони брешуть або хочуть брехати іншим. Як нормальна жінка може вибрати шлях фемінізму? Жінка повинна любити, їй це дано Господом Богом. Всі жінки хочуть бути коханими і всі хочуть любити. Я не виняток. Вважаю, що всі ці розмови - лише розмови. Представниці цих рухів, напевно, просто хочуть на себе увагу звернути", - заявила Долина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив співачку і телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство.

Все почалось з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучний після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Особа
Лариса Долина
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19: це ще не кінець.

  • В Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з коронавірусом.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги