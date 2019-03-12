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"Дупа не головне": зірка "Гри престолів" висловилася про оголення в серіалі

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Зірка "Гри престолів", британська актриса Емілія Кларк, висловилася про оголення в серіалі.

Як повідомляє Irish Independent, вона заявила, що нагота — не первісний елемент популярного серіалу.

"Дупа Кіта, ще чиясь дупа, моя дупа це не має значення. Це не те, про що "Гра престолів". Я можу перерахувати на пальцях однієї руки, скільки разів мою героїню показували голою", — зазначила актриса.

"Дупа не головне": зірка "Гри престолів" висловилася про оголення в серіалі

Фото: wonderzine.com

"Дупа не головне": зірка "Гри престолів" висловилася про оголення в серіалі

Фото: golos.io

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Також Кларк закликала глядачів звернути увагу не на голих акторів, а на те, що в серіалі можна знайти величезну кількість найрізноманітніших жіночих персонажів. За словами актриси, "Грі престолів" вдалося змінити індустрію кіно.

"Дупа не головне": зірка "Гри престолів" висловилася про оголення в серіалі

Фото: golos.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найсексуальніша зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк здивувала публіку зміною іміджу.

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Особа
Емілія Кларк
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