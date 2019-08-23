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"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами

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Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова розбурхала мережу новим яскравим фото. Так, на ньому вона позувала в купальнику, демонструючи пишні форми.

Знімок Седокова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, артистка заявила, що скоро відбудеться її перший виступ в театрі.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Новини
"Зеленський сам із цього середовища": Крутий натякнув на поблажку України артистам з РФ

Back to reality ... Сьогодні ввечері, мій перший спектакль в театрі @ show.falsh і мені неймовірно страшно, тому що це абсолютно нове і те, що я ніколи не пробувала. Це дуже складна з професій і люди, які в ній, повинні володіти мільйонному навичок і абсолютною відсутністю комплексів щодо своїх якостей, а я ... А я моментами така боягузка. Іноді, коли мені страшно, я уявляю, що ж буде в гіршому випадку, як зміниться моє життя? А ще, на мене можна підручники з психосоматики писати. У мене на нервовому грунті зараз очей так опух, що боюся на сцену Таганки не поміститися. Ну все. Пора мені в театр (це, як у нас, у актрис, кажуть 😂) цілу 💋💋💋

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Ой, а я думала, що це Кім Кардаш'ян", "Анна, ти супер", "Німфа", "Красуня", "У вас ідеальна фігура", "Просто жирна свиня", "Красива молода мама", - пишуть в мережі.

"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами

Зазначимо, Седокова часто радує шанувальників відвертими знімками.

Ну, що ж, через кілька годин почнеться легендарна # ПреміяМУЗтв, на якій я представлена в номінації # лучшееженскоевідео з кліпом # Шантар Сказати, що виграти цю премію моя мрія - нічого не сказати. Це мета, це дороговказ і це саме жадібне бажання, адже вперше я була номінована на цю премію 15 років тому, але так і не вийшла її отримувати, тому що в моєму животику вже була маленька Донечко, але мене туди і не запрошували. Минуло 15 років і це моя третя номінація. Ніколи не здавайтеся, що б і хто б вам не говорив! Скільки б років не пройшло! І я не здамся, адже ви зі мною всі ці роки ❤️ Секретне фото, яке так чекало відповідного моменту від прекрасної @orlovaphotographer 💋

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Є така штука "усвідомлене споживання", коли ти допустимо не їж усе підряд і завжди, а тільки коли ти по справжньому хочеш їсти. Точно так же ти не скуповувати в магазині все підряд, а купуєш одну річ, але якісну. А може бути точно так же з почуттями? Може, нам потрібно набагато менше, ніж ми жадібно бажаємо? Може, іноді варто взяти паузу і трохи зголодніти перед тим, як стрибати з відносини у відносини і в цій паузі нічого немає поганого? А ще, я собою незадоволена, що у мене понад 1000 людей, за якими я стежу тут, але ж реально я бачу лише сім чоловік 100, а важливі для мене 10, так навіщо ж мені ці 900? Як у вас з цим?

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику в мережі, вирішивши несподівано змінити зовнішність.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вана ще співає чи тільки торгує тілом?
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Как надоело смотреть на все эти сиськи письки оно тупое существо без мозгов. Пока молчит еще ничего рот открыла все. Бееее. Только на панель
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