"Думала це Кардаш'ян": Седокова розбурхала мережу пишними формами

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова розбурхала мережу новим яскравим фото. Так, на ньому вона позувала в купальнику, демонструючи пишні форми.

Знімок Седокова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, артистка заявила, що скоро відбудеться її перший виступ в театрі.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Ой, а я думала, що це Кім Кардаш'ян", "Анна, ти супер", "Німфа", "Красуня", "У вас ідеальна фігура", "Просто жирна свиня", "Красива молода мама", - пишуть в мережі.

Зазначимо, Седокова часто радує шанувальників відвертими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику в мережі, вирішивши несподівано змінити зовнішність.

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