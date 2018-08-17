"Думала, хто винен у його смерті": мама Кузьми розповіла, як їй сниться син

17 серпня 2018 року українському музиканту Кузьмі Скрябіну мало виповнитися 50 років. Артист не дожив до ювілею три з половиною роки.

Мама Кузьми, Ольга Кузьменко, поділилася спогадами про сина і розповіла, як він їй сниться, пише "Сегодня".

Мама Кузьми сказала, що син снився їй відразу після аварії.

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"Я весь час думала про те, що ж сталося, хто винен у смерті мого сина. І ось сниться мені сон, що в нашому саду, у прабабусі, чужі люди рвуть яблука, і рвуть їх зі злістю, прямо з листям, кидають їх у ящик так, що вони аж б'ються. Я виходжу з дому, а там Андрій сидить на лавці, як на коні. я в нього запитую: а що ж сталося, хто винен? А він мені відповідає: "Мамо, я не винен", - каже Ольга Кузьменко.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у центрі Харкова на Римарській вулиці художники закінчили роботу над унікальним муралем із зображенням Кузьми Скрябіна.