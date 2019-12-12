"Дух захоплює": напівгола Чехова вразила фанатів соковитою фігурою

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова розбурхала численних шанувальників розкішною фігурою.

Зірка оприлюднила нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши тіло в бікіні на тлі яскравого заходу сонця.

"Чи потрібні слова? Захід Сонця ятрить душу", – підписала вона під кадрами, викликавши ажіотаж.

Анфіса Чехова на тлі заходу сонця instagram / achekhova

У коментарях користувачі були в захваті від фактурної фігури зірки, заявивши, що знімки вийшли дуже яскравими та гарними.

Анфіса Чехова в купальнику на тлі заходу сонця instagram / achekhova

"О Боже, як гарно", "Неймовірно", "Зачаровує", "Вогонь", "Аж дух захоплює", "Картина маслом", – відреагували шанувальники.

Анфіса Чехова Фото: viva.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова показала, як ніжиться у басейні, продемонструвавши соковиту фігуру в купальнику.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал