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12 грудня • оновлено в 21:50
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"Дух захоплює": напівгола Чехова вразила фанатів соковитою фігурою

1.5т
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Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова розбурхала численних шанувальників розкішною фігурою.

Зірка оприлюднила нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши тіло в бікіні на тлі яскравого заходу сонця.

"Чи потрібні слова? Захід Сонця ятрить душу", – підписала вона під кадрами, викликавши ажіотаж.

Анфіса Чехова на тлі заходу сонця

Анфіса Чехова на тлі заходу сонця

instagram / achekhova

Новини
Найкрасивіша жінка в світі засвітила сексуальну фігуру в купальнику: фото

У коментарях користувачі були в захваті від фактурної фігури зірки, заявивши, що знімки вийшли дуже яскравими та гарними.

Анфіса Чехова в купальнику на тлі заходу сонця

Анфіса Чехова в купальнику на тлі заходу сонця

instagram / achekhova

"О Боже, як гарно", "Неймовірно", "Зачаровує", "Вогонь", "Аж дух захоплює", "Картина маслом", – відреагували шанувальники.

"Дух захоплює": напівгола Чехова вразила фанатів соковитою фігурою
"Дух захоплює": напівгола Чехова вразила фанатів соковитою фігурою

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Фото: viva.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова показала, як ніжиться у басейні, продемонструвавши соковиту фігуру в купальнику.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анфіса Чехова
Теги
Краса фотографии фотосессія шоу-бизнес
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