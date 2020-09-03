Дуейн 'Скеля' Джонсон та його сім'я заразилися коронавірусом

Відомий американський актор і рестлер Дуейн "Скеля" Джонсон заявив, що разом з дружиною та дітьми перехворів на коронавірус.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Instagram. Він також зазначив, що це була одна з найскладніших речей, через яку пройшла його сім'я.

"Моя дружина Лорен, дві мої доньки та я здали позитивний тест на COVID-19. Це була одна з найскладніших речей, через яку пройшла моя сім'я. Однак у нас вже все добре, ми вилікувалися", – розповів Джонсон.

Дуейн "Скеля" Джонсон з дружиною та донькою. film.ru

Актор також закликав підписників бути дисциплінованими, зміцнювати імунітет, носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки, щоб вберегтися від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов розповів, що переніс коронавірус в легкій формі. Він розкрив подробиці лікування і перерахував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.

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