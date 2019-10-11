Дудю - 33: скільки він заробляє і як пов'язаний з Україною

11 жовтня 33 роки виповнюється російському журналісту Юрію Дудю. Він народився в 1986 році в Німеччині, а пізніше переїхав до РФ. З 2017 Дудь є ведучим авторського шоу на YouTube-каналі "вДудь", де бере інтерв'ю у відомих журналістів, бізнесменів, політиків і артистів.
Одним з найбільш популярних запитань, які Дудь задає героям свого шоу є "Скільки ти заробляєш?". OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися "зарплату" самого ведучого.
Юрій Дудь
У дитинстві Дудь займався футболом. У 10 років кинув спорт через серйозну травму коліна. У 11 років писав замітки для "Юнацької газети", а в 13 практикувався в газеті "Сегодня".
Юрій Дудь
Починаючи з квітня 2001 року, працював позаштатним кореспондентом в газеті "Известия". У 2003 році в став штатним співробітником газети. У 2007 році писав для журналу "PROспорт".
Юрій Дудь
У 2008 році закінчив факультет журналістики МГУ.
І ще фоточка до 20-річчя НТВ-Плюс - контори, яка була настільки великою і складною, що на півтора року пригріла навіть такого вужа, як я. 2010 рік, осінь, ефір програми "По гарячих слідах". По дорозі додому зловив смс від Васі Уткіна: - Ну, з дебютом! - Як я виглядав? - Як школяр. Чи не брехав.
У 2017 році ведучий "вДудя", за оцінками РІАБ, заробив на рекламі 17,6 млн рублів.
Кадр з шоу вДудь
Дудь часто називає себе українцем. Каже, що у нього тільки українська кров, тому що його батьки - українці, але своїм домом вважає Росію.
Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий журналіст і блогер Юрій Дудь на врученні премії журналу GQ "Людина року" закликав колег не мовчати про політичні репресії і свавілля влади в Росії.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.