Дудь показав нафарбовані нігті та викликав суперечки в мережі. Фото

Російський журналіст та блогер Юрій Дудь поділився фото своїх нафарбованих нігтів й здивував мережу.

Відповідний знімок він опублікував на особистій сторінці в Instagram. На ньому Юрій показав на камеру манікюр, основу якого складає безбарвне покриття. При цьому на кожен ніготь чорним кольором нанесена буква. В результаті з букв складається фраза punk rock.

"Уже два тижні ганяю ось так. Відчуття – кайф!" – підписав публікацію Дудь.

Знімок викликав суперечки в мережі: деякі користувачі почали критикувати знаменитість.

"Юра, не слухай нікого – це прикольно", "Ми його втрачаємо", "Вау, це бомба", "Був пацан і немає пацана", "Самовираження – це завжди прекрасно і наплювати на думку інших", "Юра, ну ти то куди", "Так і губи скоро нафарбуєш ", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) отримав премію "Жінка року" від глянцевого журналу Moda Topical. Інцидент викликав хвилю критики в мережі й в інших артистів.

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