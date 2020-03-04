Дудь підірвав YouTube інтерв'ю з Лапенком: хто це і чому він став зіркою інтернету

Популярний російський ведучий Юрій Дудь взяв інтерв'ю у актора і коміка Антона Лапенка. Менше ніж за добу відео набрало більше п'яти мільйонів переглядів.

Під час бесіди, комік розповів про те, як з'явилися образи для його роликів, а також чим він займався то того, як став популярним. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Антон Лапенко - актор "Електротеатру Станіславський" і комік. Він прославився в Instagram і YouTube завдяки гумористичним роликам, які знімає в стилі 1980-1990-х років.

Лапенко постає в своїх відео в різних образах: він грає інженера, журналіста, водія катка та інших персонажів.

instagram.com/anton_lapenko

instagram.com/anton_lapenko

instagram.com/anton_lapenko

В інтерв'ю Лапенко уточнив, що прототипом для образу журналіста, який з'являється в його роликах, був Леонід Парфьонов.

Зазначимо, що інтерв'ю з Лапенко може стати одним з найпопулярніших на каналі Дудя. До цього, таке стрімке зростання переглядів було тільки у інтерв'ю з коміком Олексієм Щербаковим, Єгором Крідом і Анастасією Івлєєвою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналіст Юрій Дудь презентував новий фільм про масштаб епідемії ВІЛ та СНІДу в Росії, який вже досяг показників деяких африканських країн.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!