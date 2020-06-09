ДТП за участю Єфремова: як російські зірки відреагували на трагедію

Багато російських зірок відреагувало на смертельну ДТП в Москві, винуватцем якої став актор Михайло Єфремов.

Так, вони поділилися своєю думкою стосовно трагедії у соціальних мережах. У зв`язку з цим OBOZREVATEL зібрав підбірку з коментарів знаменитостей.

Михайло Єфремов Фото: kyiv.ukrainianwall.com

Співачка Любов Успенська опублікувала на особистій сторінці в Instagram пост, в якому спробувала пояснити стан Єфремова депресією і сумом від того, що він залишився "без діла" в умовах самоізоляції.

Любов Успенська і Михайло Єфремов

"Ми розмовляли з ним кілька днів тому, хоча зазвичай він дзвонить рідко. Від цього ще сумніше. Що я не почула в його голосі, в трубці телефону те, що могла б... Мені здається, я могла б допомогти. Витягнути його з депресії й з того стану печалі, який, як я розумію зараз, його тоді охопив. Таким творчим людям, як Міша, складно залишатися без діла. В умовах самоізоляції це особливо гостро відчувалося... Я не намагаюся нікого захистити. Лише хочу сказати, що мені боляче і прикро, що я не змогла нічого зробити", – написала вона.

Телеведуча Ксенія Собчак також підтримала Михайла, уточнивши, що його вчинку немає виправдання.

Михайло Єфремов і Ксенія Собчак

"Шлю промені підтримки Михайлу Єфремову! Я завжди цінувала його як актора і яскраву людину. Вчинку Михайла Єфремова немає виправдання і, думаю, він сам зараз сидить над уламками свого життя і не розуміє, як так міг зруйнувати його. Алкоголізм – зло. Багато моїх близьких втратили свою особистість і талант у цій недузі", – написала вона на особистій сторінці в Instagram.

"Я дуже ціную Мішин талант, але не розумію, навіщо в такому стані сідати за кермо. Як думаєте, яким буде результат для всіма улюбленого артиста? Людина з тієї машини померла в лікарні від травм. Михайле, що ж ти такий дурень?!" – заявила на своїй сторінці в Instagram актриса Евеліна Бльоданс.

Михайло Єфремов й Евеліна Бльоданс

Свою точку зору щодо трагедії висловив і режисер Микита Михалков, передають "РИА Новости".

"Жахливий, трагічний, несправедливий для сім'ї загиблого та абсолютно закономірний для засліплених вседозволеністю і безкарністю фінал", – сказав він.

Фото: twitter/MBKhMedia

"Я бажаю Михайлу Єфремову, щоб те, що сталося, не сталося", – також написала у своєму Twitter-акаунті журналістка Маргарита Симоньян.

Фото: twitter/M_Simonyan

Співачка Юлія Савічева засудила Єфремова за те, що він сів п'яним за кермо та став причиною загибелі людини.

"Я не знаю, що відбувається в голові людини, яка вважає абсолютно нормальним сідати за кермо п'яним. Мені цього просто не дано. Людина, ледве стоїть на ногах, не те що не здатна керувати, він навіть не може нормально говорити! Навіщо спокушати долю? Як далі жити, грати та взагалі творити, знаючи, що з вини твоєї слабкості не стало людини, чоловіка й батька? Не розумію і не приймаю! Це жахлива трагедія, якої могло б і не статися!" – висловилася вона на своїй сторінці в Instagram.

"Так, Міша, напевно, не повинен був сідати за кермо п'яним. Але його не можна садити в тюрму", – заявив актор Олексій Панін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.