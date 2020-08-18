ДТП з Єфремовим: сім'я загиблого Захарова зажадала компенсацію в 1 рубль

Сім'я Сергія Захарова, який загинув у ДТП, яку влаштував Михайло Єфремов в центрі Москви, просить стягнути з актора один рубль (37 копійок) моральної компенсації.

Про це повідомили в Telegram-каналі LIFE SHOT, опублікувавши фото тексту позову. У ньому від імені родичів Захарова вказується, що ніяка грошова сума не може відшкодувати втрату близької людини (знімок дивіться нижче).

Адвокат Олександр Добровінський, який захищає потерпілих, назвав їх рішення "моральним нокаутом". За його словами, єдине, чого хочуть родичі загиблого, – справедливого суду над Єфремовим.

Позов родичів загиблого Захарова Telegram-канал LIFE SHOT

Також у Telegram-каналі додали, що старший син Захарова не проти отримати гроші від Єфремова, тому бажає стягнути з актора 6,5 млн рублів (2,4 млн гривень) компенсації.

Дивіться онлайн-трансляцію суду щодо справи Єфремова:

Нагадаємо, напередодні попереднього засідання, 10 серпня, Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька в квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт. Пізніше адвокат актора заявив, що його життю загрожує смертельна небезпека – в артиста розвинулися серйозні порушення мови й оніміли кінцівки, а також він страждає на хронічну прогресивну хворобу легенів.

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