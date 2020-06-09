ДТП з Єфремовим: що відомо про загиблого водія і як відреагували близькі

57-річний водій автофургону Сергій Захаров, який помер в московській лікарні після ДТП за участю актора Михайла Єфремова, був батьком двох дітей і люблячим чоловіком.

Як повідомляє видання "Лайф", посилаючись на слова племінниці загиблого, він разом з сім'єю жив в Рязані, там же закінчив свого часу радіоінститут і мав вищу освіту. У Москву він приїхав в пошуках заробітку і спочатку працював в охороні, а потім влаштувався розвозити продукти.

Потерпілий в ДТП з Єфремовим Сергій Захаров помер Фото: Mash

"Він був мені не тільки дядьком, але і хресним... Він був найдобрішою людиною з усіх, кого я знала", – розповіла дівчина.

Зазначається, що весь вільний час Сергій проводив на дачі: будував альтанку, обіцяв зібрати всю рідню в серпні на шашлики.

Сергій Захаров з сім'єю Фото: Mash

До речі, близькі чоловіка важко переживають новину про його кончину. Вони сподіваються, що винуватець аварії Єфремов понесе "максимальне покарання".

"Бувають випадкові аварії, від цього ніхто не застрахований. Але те, що зробив він, – це справжнісіньке навмисне вбивство! Я сподіваюся, що йому не вдасться відкупитися. Я хочу, щоб йому дали максимальне покарання" – заявила племінниця загиблого чоловіка.

Рідні жертви вимагають покарати актора Фото: Mash

Також двоюрідна сестра Сергія зізналася, що його дружина, дізнавшись про аварію, "проплакала всю ніч".

"Дружина Сергія дізналася про все з новин. Вчора вона ревіла всю ніч, мабуть, серце підказувало, що він помре", – розповіла жінка виданню "КП".

Сергій Захаров Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.