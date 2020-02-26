Російська актриса Катерина Стриженова та її чоловік Олександр публічно підтримали хвору на рак Анастасію Заворотнюк.
Так, вони відмовилися від статуетки "Пара року" на користь знаменитості та її чоловіка Петра Чернишова. А також виголосили зі сцени зворушливі слова, повідомляє HB Style.
Анастасія Заворотнюк
Фото: ru.hellomagazine.com
"Є пара, для якої цей рік став справжнім випробуванням, тому свою статуетку ми передали Насті Заворотнюк і Петру Чернишову... Якщо ми віримо в чудеса, то надішлімо свою любов і свою підтримку саме їм", – сказали Стриженови.
Катерина і Олександр Стриженови, Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Зазначається, що у 2020 році церемонія вперше за 12 років пройшла без Заворотнюк і Чернишова. Рік тому фігурист та актриса вели церемонію, а також виграли номінацію "Творча пара року".
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: versiya.info
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості та може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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