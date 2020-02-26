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26 лютого • оновлено в 16:51
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Друзі Заворотнюк розповіли про стан актриси

4.2т
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Російська актриса Катерина Стриженова та її чоловік Олександр публічно підтримали хвору на рак Анастасію Заворотнюк.

Так, вони відмовилися від статуетки "Пара року" на користь знаменитості та її чоловіка Петра Чернишова. А також виголосили зі сцени зворушливі слова, повідомляє HB Style.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: ru.hellomagazine.com

"Є пара, для якої цей рік став справжнім випробуванням, тому свою статуетку ми передали Насті Заворотнюк і Петру Чернишову... Якщо ми віримо в чудеса, то надішлімо свою любов і свою підтримку саме їм", – сказали Стриженови.

Катерина і Олександр Стриженови, Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Катерина і Олександр Стриженови, Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

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Зазначається, що у 2020 році церемонія вперше за 12 років пройшла без Заворотнюк і Чернишова. Рік тому фігурист та актриса вели церемонію, а також виграли номінацію "Творча пара року".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Фото: versiya.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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