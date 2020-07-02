Друзі Єфремова розкрили всю правду про його особисте життя: актор бив дружин і нещадно пив

Друзі російського актора Михайла Єфремова, який на початку червня влаштував смертельну ДТП в Москві, розкрили неприємну правду про його особисте життя.

З їхніх слів, артист часто бив своїх дружин, а також мав безліч коханок, які теж терпіли рукоприкладство. Знайомі Єфремова розповіли деталі виданню "Комсомольская правда".

Крім побиття, актор також "підсадив" деяких своїх пасій на алкоголь. Зокрема, його четверта дружина Ксенія Качаліна так і не зуміла впоратися із згубною залежністю.

Роман з актрисою, яка була з ним під час ДТП: розкрита таємниця

Оточення Михайла Єфремова також розкрило його таємний роман з актрисою театру "Современник" Дариною Білоусовою. Відразу після аварії артист поїхав не до себе додому, а в її квартиру, звідки його забрала поліція. Зараз Єфремов сидить під домашнім арештом в своїх апартаментах, де живе разом з п'ятою дружиною Софією Кругликовою. Цікаво, що Єфремов просив дозволити Білоусовій, як близькій людині приходити до нього за адресою його домашнього арешту. При цьому навіть колишні дружини, матері його дітей, не мають такої можливості.

Актрису Дарину Білоусову називають коханкою Єфремова MK. Ru

"Білоусовій все ж не дозволили приходити до Єфремова, тому що вона не родичка. Навіть колишнім дружинам заборонено відвідувати його на домашньому арешті. Не знаю, хто йому Білоусова. Я не питаю про особисте життя. Михайла підтримує дружина, яка його любить і сильно за нього переживає", – розповів виданню адвокат і друг актора Ельман Пашаєв.

Колега Єфремова, артист театру "Ленком" Віктор Раков зазначив, що в 2018 році Білоусова розлучилася з чоловіком, а в 2019-му до неї почав залицятися Єфремов. З осені минулого року їх часто бачили разом у квартирі Дар'ї в Москві. Більш того, співробітниця МХТ Чехова і дружина актора Бориса Щербакова Тетяна Бронзовая додала, що Михайло Єфремов навіть деякий час жив разом з Білоусовою.

"Останнім часом Єфремов жив у Дарини. А дружина на дачі з дітьми всю самоізоляцію сиділа. У п'ятої дружини актора Соні, мабуть, вже не вистачало сил терпіти пияцтво і наркоманію чоловіка", – вказала Бронзовая.

Один із знайомих Єфремова, в свою чергу, розповів, що з Дариною у актора були серйозні стосунки. Він оплачував їй оренду квартири, але від дружини йти не збирався.

"Міша ніколи не вважався вірним чоловіком. У нього постійно були жінки плюс до дружин. Серед його коханок були і актриси, і працівниці театру, але я не буду називати імен. Від Олега Єфремова він взяв чоловічу харизму, його батько був не промах у цій справі. І Мишко користувався великим успіхом у прекрасної статі", – поділилося джерело.

Як Єфремов бив своїх жінок: залишив шрам на все життя

Раніше режисер Валерій Сергєєв заявив: Єфремов "катував жінок", від нього багато душевно і фізично постраждали.

Михайло Єфремов з п'ятою дружиною Софією Кругликовою Журнал "Домашний очаг"

"Михайло Єфремов піднімав руку на жінок. А жінки його любили і все терпіли. Запам'яталася історія, коли він в пориві гніву запустив чашкою в свою кохану, актрису Наталію Іонову. Тільки через те, що вона посміла йому заперечити, а він цього не виносив. Чашка розбилася на друзки і розітнула дівчині губу. У неї залишився шрам на все життя. Потім вона не витримала його спалахів гніву, пішла і з театру, яким керував Єфремов, і з професії", – поділився правдою Сергєєв.

За його словами, скандальний актор "поламав життя" багатьом молодим актрисам: в театрі "Современник-2", де Єфремов був художнім керівником, дівчата нерідко "проходили через його ліжко".

Перша дружина Михайла Єфремова Олена Гольянова Журнал "Домашний очаг"

"Він був невгамовним в цьому плані, міняв одну, іншу. Він прийняв Асю Воробйову завлітом "Современника-2" через ліжко, не погребував, що вона на той момент була дружиною Антона Табакова. Вона народила йому сина Микиту. І актрису Євгенію Добровольську теж прийняв в трупу колективу таким же чином, вона стала його третьою дружиною, теж народила сина. Через його п'янки театр "штормило". Директор "Современника-2" мені бідкався, що, приїхавши на гастролі, Міша запив і на п'яну голову поміняв заявлений репертуар, залишивши в афіші один і той же спектакль. Але сперечатися з Мішею було марно, інакше він ліз у бійку", – сказав режисер.

Єфремов "підсаджував" жінок на алкоголь і наркотики

Сергєєв також вказав, що поруч з Михайлом Єфремовим багато жінок ставали залежними від алкоголю або наркотиків.

"Всіх своїх дружин він підсаджував на випивку. Ася Воробйова настраждалася від нього і втекла. На його третю дружину Євгенію Добровольську варто тільки подивитися – все на обличчі написано. Четверта дружина Ксенія Качаліна спивається. П'ята дружина Соня до останнього терпіла п'яні дебоші Єфремова", – зазначив він.

Третя дружина Єфремова Євгенія Добровольська Журнал "Домашний очаг"

Колега актора Тетяна Бронзовая, в свою чергу, додала:

"Випивши, він проявляв агресію. Він не є доброю людиною. Веселий серед друзів, а якщо хтось йому буде суперечити, то може вдарити. І тоді вже не розбирається, хто перед ним – чоловік, жінка або літня людина. До міліції його неодноразово забирали. Єфремов, до речі, так в армії опинився. Побив літнього ветерана, який зробив йому зауваження. Щоб Мішу не запроторили до в'язниці, батько його відправив в армію. Пізніше Єфремова звільнив його ж батько з театру за те, що він покалічив людину – сильно йому вдарив у пах. Той чоловік не може мати дітей. Проти Михайла порушили кримінальну справу, але закрили його завдяки зв'язкам".

За словами знайомих, Михайло Єфремов неодноразово бив своїх дружин і коханок – ті з'являлися потім на публіці з синцями

"І дружин своїх бив. Все було. Женя Добровольська багато від нього перенесла. Приходила в театр з синцем під оком, і ми знали, хто синець їй поставив. Дуже поганий вплив на нього справила четверта дружина Ксенія Качаліна. Вона звела його з наркотиками. Пам'ятаю, поїхали на гастролі з театром. Повинні були грати спектакль "Борис Годунов". Міша грав Самозванця. І раптом він вранці до мене приходить: "Я не можу сьогодні грати. Викликайте Андрія Паніна з другого складу". Я питаю: "Що трапилося?"." Сильно болить горло. Ледве дихаю". Я викликала лікаря. Він мені потім каже: "Та яка застуда, у нього там все обпечене. Це кокаїн. Зайвого він прийняв, надихався". Тоді ми вперше з цим зіткнулися", – заявили в оточенні артиста.

Четверта дружина Єфремова Ксенія Качаліна (мати Анни-Марії) kulturologia.ru

Відзначимо, Михайло Єфремов був одружений п'ять разів, у нього шестеро дітей.

Першою дружиною була актриса Олена Гольянова.

Другий раз одружився на філологині Асі Воробйовій. У пари народився син Микита.

Третьою дружиною стала актриса Євгенія Добровольська. У цьому шлюбі з'явився син Микола.

Четверта дружина – актриса Ксенія Качаліна, народила дочку Анну Марію.

Нинішня дружина – звукорежисер Софія Круглікова. У цьому шлюбі народилося троє дітей: Віра (2005 рік), Надія (2007 р.), Борис (2010 р).

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

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