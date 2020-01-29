"Дружину тобі треба..." Гарік Бірча "роздяг" Олю Полякову

Популярна українська співачка Оля Полякова показала два пікантних знімки в бікіні, які розбурхали уяву українського коміка Гарика (Ігоря) Бірчи.

На фото артистка позує в міні-купальнику і окулярах. Вона цікавиться у шанувальників, яка фотографія з двох більш вдала, перша або друга.

Фоловери під фото влаштували голосування.

Оля Полякова

Оля Полякова

Бірча також виявився шанувальником Полякової.

"Складний вибір... Я за фото 3 - лише в окулярах!", - написав він співачці, натякаючи на те, що хоче бачити її без купальника.

"Дружину тобі треба, Ігор", - відповіли коміку через його фантазії про Полякову в одних окулярах.

Як відомо, Гарік Бірча досі не одружений. В одному з інтерв'ю він зізнався, що якщо коли-небудь він і одружується, то це буде одна жінка і на все життя.

Гаріка (Ігор) Бірча

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.

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