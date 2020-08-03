Дружину, що розчленувала українського репера, привезли до суду: їй оберуть запобіжний захід

У Смольнинському районному суді (Санкт-Петербург) проходить засідання у справі Марини Кохал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта. Жінці оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє Telegram-канал "Life Shot". За словами інсайдерів, Кохал захищають відразу кілька адвокатів. Нагадаємо, що раніше жінці були пред'явлені звинувачення у вбивстві (відео із зали суду дивіться нижче).

В ході слухання адвокати сім'ї репера заявили, що у Кохал був мотив убивства: причина – ревнощі. Нагадаємо: за інформацією росЗМІ, репер незадовго до смерті хотів розлучитися з Мариною й піти до коханки. Зазначалося, що слідчі дізналися про це, коли вивчили листування музиканта з дружиною.

Зі свого боку адвокати Марини заявили, що її не можна брати під варту, оскільки немає прямих доказів її провини.

"Невеликий конфлікт в родині дійсно був, але виглядав як "прийшов п'яний, попросив ще пива, йому не дали й все закінчилося. А листування з нібито коханкою – всього лише дружнє, останні повідомлення було відправлено 20 березня", – передає слова захисту Telegram-канал "Mash". Крім того, наголошується: адвокати наполягають, що дружина намагалася реанімувати вже померлого Картрайта.

"Я хочу до дитини, під домашній арешт", – заявила сама обвинувачена в суді.

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