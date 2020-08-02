Дружину Преснякова запідозрили у вагітності

Дружину російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталію Подольську запідозрили у вагітності.

Про це повідомляє Telegram-канал "Только никому". За словами інсайдерів, про те, що зіркова пара чекає на поповнення, розповіла співробітниця аптеки, в яку ходила співачка. Жінка зазначила, що у Подольської вже видно великий живіт.

Зазначимо: сама Наталя поки не робила офіційної заяви про свою вагітність. Однак в мережі помітили, що вона прикриває живіт на фото і носить об'ємні сукні.

Наталію Подольську запідозрили у вагітності

Наталія Подольська і Володимир Пресняков одружилися у 2010 році. У зіркової пари є син Артемій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська зізналася, що Володимир Пресянков-молодший час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".