"Від слова фіалка!" Дружину популярного російського репера висміяли за безграмотність

Дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова розсмішила мережу, опублікувавши пост із помилкою.

Так, на своїй сторінці в Instagram в форматі Stories росіянка показала продуктовий набір для борщу та провела серед фоловерів опитування, запитавши у них наступне:

"У вас виходить борщ: червоний, фіАлетовий?" (правильно – фіолетовий).

Джиган із дружиною instagram.com/samoylovaoxana

Пост із помилкою Скріншот

На Telegram-каналі "НеМалахов" висміяли помилку дівчини. "Оксана Самойлова – господиня. І нехай вона малограмотна і у неї перевірочне слово прикметника "фіАлетовий" – фіалка", – написали автори каналу.

"Зате кожні чотири роки, як годинник, народжує Джигові дочок. Не заздріть. І ми не станемо", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Оксана Самойлова розповіла, що вагітна вчетверте, опублікувавши фото з животом, що помітно округлився.

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