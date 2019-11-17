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17 листопада • оновлено в 19:56
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"Від слова фіалка!" Дружину популярного російського репера висміяли за безграмотність

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Дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова розсмішила мережу, опублікувавши пост із помилкою.

Так, на своїй сторінці в Instagram в форматі Stories росіянка показала продуктовий набір для борщу та провела серед фоловерів опитування, запитавши у них наступне:

"У вас виходить борщ: червоний, фіАлетовий?" (правильно – фіолетовий).

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Джиган із дружиною

Джиган із дружиною

instagram.com/samoylovaoxana

Пост із помилкою

Пост із помилкою

Скріншот

На Telegram-каналі "НеМалахов" висміяли помилку дівчини. "Оксана Самойлова – господиня. І нехай вона малограмотна і у неї перевірочне слово прикметника "фіАлетовий" – фіалка", – написали автори каналу.

"Зате кожні чотири роки, як годинник, народжує Джигові дочок. Не заздріть. І ми не станемо", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Оксана Самойлова розповіла, що вагітна вчетверте, опублікувавши фото з животом, що помітно округлився.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Особа
Оксана Самойлова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес курйоз фотографии Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Глазам не верю. Обоз топит за безграмотность жены какого то рэпера. Редакторы обоза, прежде чем указывать на безграмотность других извольте сами писать грамотно.
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