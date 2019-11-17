"Від слова фіалка!" Дружину популярного російського репера висміяли за безграмотність

Дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова розсмішила мережу, опублікувавши пост із помилкою.
Так, на своїй сторінці в Instagram в форматі Stories росіянка показала продуктовий набір для борщу та провела серед фоловерів опитування, запитавши у них наступне:
"У вас виходить борщ: червоний, фіАлетовий?" (правильно – фіолетовий).
Джиган із дружиною
instagram.com/samoylovaoxana
Пост із помилкою
Скріншот
На Telegram-каналі "НеМалахов" висміяли помилку дівчини. "Оксана Самойлова – господиня. І нехай вона малограмотна і у неї перевірочне слово прикметника "фіАлетовий" – фіалка", – написали автори каналу.
"Зате кожні чотири роки, як годинник, народжує Джигові дочок. Не заздріть. І ми не станемо", – сказано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Оксана Самойлова розповіла, що вагітна вчетверте, опублікувавши фото з животом, що помітно округлився.
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